Закон о старательской деятельности могут принять в осеннюю сессию

Документ регламентирует деятельность граждан РФ по добыче драгоценных металлов на непромышленных месторождениях

КЕМЕРОВО, 17 ноября. /ТАСС/. Законопроект "О старательской деятельности", регламентирующий деятельность граждан РФ по добыче драгоценных металлов (золота) на непромышленных месторождениях, могут принять в осеннюю сессию. Об этом заявил ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы рассчитываем, что в осеннюю сессию он будет принят", - сказал он в кулуарах международной научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса".

Чекунков добавил, что были получены все согласования силовых структур, проведены консультации с профильным комитетом Госдумы.

Законопроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Он призван урегулировать деятельность по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота на неперспективных для промышленного освоения мелких россыпных месторождениях или отработанных (техногенных) россыпях, определить условия осуществления такой деятельности и порядок сбыта добытого золота государству. Старатели после принятия законопроекта смогут самостоятельно в режиме онлайн выбирать участок для работы на интерактивной карте.