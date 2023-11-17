В Румынии сообщили, что транзит зерновых по каналу Сулина к концу года составит 4 млн тонн

По словам министра транспорта и инфраструктуры Румынии Сорина Гриндяну, с начала года через страну прошло транзитом примерно 25 млн тонн зерновых

БУХАРЕСТ, 17 ноября. /ТАСС/. Европейский проект PRIMUS, который обеспечит круглосуточную навигацию по дунайскому рукаву Сулина, позволит увеличить транзит зерновых до 4 млн тонн в месяц. Это заявил на пресс-конференции министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну.

"До сих пор большая часть зерновых Украины экспортировалась через Румынию, - приводит его слова агентство Agerpres. - С начала года <...> через Румынию прошло транзитом примерно 25 млн тонн зерновых. <...> В октябре мы достигли примерно 3 млн тонн. <...> К концу этого месяца или в начале декабря, вероятно, будет завершена подготовка европейского проекта PRIMUS, который обеспечит круглосуточную навигацию по дунайскому рукаву Сулина, что вновь приведет к росту этого транзита. <...> Когда PRIMUS вступит в силу, мы точно достигнем 4 млн тонн, которые обеспечат объем, который запросила Украина".

В настоящее время Речная администрация Нижнего Дуная в Галаце осуществляет инвестиционный проект "Увеличение пропускной способности канала Сулина" (PRIMUS), отмечает Agerpres. Стоимость проекта - €17,6 млн, из которых 85% поступило из европейских фондов, а 15% - из госбюджета Румынии, срок исполнения - 31 декабря 2023 года.

В рамках этого проекта Румынии предстоит для облегчения экспорта с Украины и из Молдавии увеличить пропускную способность судов по каналу Сулина путем более эффективного использования существующей инфраструктуры и повышения безопасности навигации.

В настоящее время судоходство по каналу Сулина осуществляется только в дневное время (12 часов летом и 8 часов зимой), что означает примерно восемь судов в день. По данным Минтранспорта, если в период 2019-2021 годов в рукав Сулина заходили и выходили в среднем 155 судов в месяц, то после начала конфликта на Украине максимальное количество зашедших и вышедших судов составило 476 в месяц (данные на май 2023 года). В период 1 марта 2022 года - 31 мая 2023 года общее количество зашедших в Сулину и вышедших из него судов составило 5 102.