17 ноября, 17:33

На Украине упростили ввоз энергетического оборудования

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, власти страны приостановят действие нескольких технических регламентов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Порядок ввоза энергооборудования на Украину в преддверии наступления холодов будет упрощен, для этого власти просто приостановят действие нескольких технических регламентов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Готовимся к зиме на всех уровнях. Сегодня утвердим постановление, благодаря которому упростим ввоз на Украину энергетического оборудования, в частности генераторов и трансформаторов. Для этого правительство фактически приостановит действие шести технических регламентов, которые применялись при ввозе и продаже энергетического оборудования. Теперь для ряда этих товаров не нужны будут декларация соответствия и маркировка знаком соответствия", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Позднее представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что соответствующее постановление было одобрено правительством. По его словам, документом предусмотрено, что до приостановки или отмены режима военного положения на Украине и в течение следующих 90 календарных дней разрешается поставлять на украинский рынок и вводить в эксплуатацию энергетическое оборудование без применения шести технических регламентов.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей. В начале октября министр энергетики страны Герман Галущенко посоветовал украинцам купить на зиму электрогенераторы. До этого он сообщал, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября прошлого года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование. Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года. 

Теги:
УкраинаШмыгаль, Денис Анатольевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация