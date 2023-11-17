На Украине упростили ввоз энергетического оборудования

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, власти страны приостановят действие нескольких технических регламентов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Порядок ввоза энергооборудования на Украину в преддверии наступления холодов будет упрощен, для этого власти просто приостановят действие нескольких технических регламентов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Готовимся к зиме на всех уровнях. Сегодня утвердим постановление, благодаря которому упростим ввоз на Украину энергетического оборудования, в частности генераторов и трансформаторов. Для этого правительство фактически приостановит действие шести технических регламентов, которые применялись при ввозе и продаже энергетического оборудования. Теперь для ряда этих товаров не нужны будут декларация соответствия и маркировка знаком соответствия", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Позднее представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что соответствующее постановление было одобрено правительством. По его словам, документом предусмотрено, что до приостановки или отмены режима военного положения на Украине и в течение следующих 90 календарных дней разрешается поставлять на украинский рынок и вводить в эксплуатацию энергетическое оборудование без применения шести технических регламентов.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей. В начале октября министр энергетики страны Герман Галущенко посоветовал украинцам купить на зиму электрогенераторы. До этого он сообщал, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября прошлого года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование. Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.