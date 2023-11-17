17 ноября, 17:36,
обновлено 17 ноября, 17:53

Эрдоган напомнил о наличии западных препятствий для поставок продовольствия из РФ

Как отметил президент Турции, большая часть продовольствия по зерновому коридору была поставлена в Европу

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил в ходе визита в Берлин, что большая часть продовольствия по зерновому коридору была поставлена в Европу, но при этом до сих пор не устранены западные препятствия для начала поставок зерна и удобрений из России.

"Так же, как мы работали над зерновым коридором в Черном море, мы не делали различий между Европой и Африкой, когда проводили эту работу. 40% продовольствия было отправлено в Европу. Препятствия для поставок продовольствия не устранены. В настоящее время Россия запланировала направить по такому коридору зерно в четыре-пять стран. На втором этапе мы также будем перерабатывать его в муку. Мы уже сделали такие шаги вместе с Россией и Катаром. Для того чтобы сделать этот шаг, нам необходимо прежде всего провести переговоры между Германией и Турцией, чтобы сделать решительные шаги", - подчеркнул он на пресс-конференции перед началом переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Турция по-прежнему готова оказать содействие поставкам российского продовольствия в страны Африки, добавил Эрдоган. 

Теги:
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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