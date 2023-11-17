Около 90% всех проверок бизнеса в 2023 году пришлись на управляющие компании в сфере ЖКХ

Остальные проверки коснулись социальных учреждений - школ и больниц, строительного надзора и органов власти, отметил директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Абсолютное большинство проверок бизнеса в 2023 году - около 90% - коснулись управляющих компаний в сфере ЖКХ. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах VII общероссийского форума "Города России: новые рубежи" директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития РФ Александр Вдовин.

"По этому году мы видим ту же самую картину по проверкам бизнеса - больше всего проверяют управляющие компании. И только порядка 10% в этих 130 тысячах - те проверки, которые у нас всплывают в памяти, - рестораны, кафе, совсем небольшой процент", - сказал он.

Вдовин отметил, что проверки управляющих компаний - это то, что касается качества жизни в доме: чистота в подъезде, скорость ремонта коммуникаций, подача тепла в дома, и все, что связано с деятельностью управляющей компании и с обеспечением и функционированием жилых домов, социальных объектов с точки зрения их жизнеобеспечения.

Он добавил, что за 2022 год среди всех 339 тыс. проверок, треть пришлась на бизнес, в 2023 году цифры схожие, остальные проверки коснулись социальных учреждений - школ и больниц, строительного надзора и органов власти.

О ситуации в Свердловской области

Министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслана Садыкова на площадке форума отметил, что основным способом стимулирования добросовестности бизнеса в регионе стала профилактика. По его словам, в 2023 году число профилактических мероприятий, проведенных региональными ведомствами, вырос почти в 3 раза, в этом году их было проведено уже более 47 тысяч.

Он добавил, что большинство профилактических мероприятий проводится в сферах агропромышленного комплекса, госжилстройнадзора, образования и природопользования. Также Садыков предложил сформировать единый "стандарт" проведения профилактического мероприятий, чтобы органы контроля со всех регионов могли работать по единой логике, а бизнесу был бы понятен и удобен механизм профилактического визита. В пресс-службе областного Министерства экономики добавили, что на форуме заинтересовались предложением и отметили его актуальность и значимость для совершенствования системы профилактики в целом по стране.

Форум "Города России" проводится с 2016 года и является единственным в стране регулярным мероприятием, посвященным вопросам развития городов. В этом году участие в нем принимают руководители 15 регионов и 39 муниципалитетов страны.