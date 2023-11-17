МАГАТЭ сообщило о временном отключении одного из блоков Запорожской АЭС от электросети

Для обеспечения его работы пришлось задействовать аварийные дизельные генераторы, добавили в агентстве

ВЕНА, 17 ноября. /ТАСС/. Энергоблок № 6 Запорожской АЭС (ЗАЭС) в начале текущей недели был временно отключен от внешней электросети, для обеспечения его работы пришлось задействовать аварийные дизельные генераторы. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"ЗАЭС расследует причину полуторачасового отключения, произошедшего в среду. Эксперты МАГАТЭ также собирают информацию, чтобы дать независимую оценку", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что энергоблок находится в режиме "холодного останова", но ему все равно требуется доступ к электроэнергии. Отключение не затронуло пять других энергоблоков станции.

Как сообщает МАГАТЭ, сейчас АЭС подключена к одной внешней линии электропередачи 750 кВ, а также к одной запасной линии 330 кВ.

"Холодный останов" - это состояние ядерного реактора, при котором он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды и не генерирует электроэнергию.