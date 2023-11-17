17 ноября, 18:36

Сербия и Венгрия считают недопустимым решение Болгарии о повышении цен транзита газа из РФ

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала, что в настоящее время проводятся переговоры о принятии мер для защиты национальной энергобезопасности

БЕЛГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе переговоров пришли к выводу, что решение Болгарии о введении дополнительного платежа за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию, является недопустимым.

"Такой шаг крайне неблагоприятно повлияет как на Сербию и Венгрию, так и на некоторые другие страны региона и Европейского Союза, которые также будут затронуты", - приводятся слова Джедович-Ханданович в заявлении, опубликованном на сайте сербского правительства. Она также указала, что в настоящее время проводятся переговоры о принятии некоторых мер для защиты национальной энергобезопасности.

"Болгария, к сожалению, приняла решения, которые ставят под угрозу безопасность поставок газа в Северную Македонию, Сербию и Венгрию", - отметил Сийярто, подчеркнув, что считает такие шаги неприемлемыми.

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около €10) в пересчете за МВт⋅ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию. 17 октября Сербия и Венгрия подготовили совместное заявление, в котором указали, что решение Болгарии о повышении ставки за транзит газа из России является враждебным шагом, а также "угрожает безопасности энергоснабжения" двух стран. 10 ноября венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что направил письмо в Еврокомиссию, а если Брюссель не примет мер, то Будапешт подаст иск против Софии в Европейский суд.

Президент Болгарии Румен Радев 26 октября обратился в Конституционный суд в связи с введением дополнительной платы за транзит российского газа, отметив, что принятый закон нарушает ряд положений конституции, принципы гарантий прав собственности и свободную экономическую инициативу. По мнению президента, такой шаг не соответствует законности налогов и сборов, так как непонятен правовой статус взноса - является ли он налогом, сбором или пошлиной.

Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией

Сербский министр также заявила о том, что строительство нефтепровода между двумя странами начнется во второй половине 2025 года. "Мы ожидаем начало работ по строительству нефтепровода, инвестиции на сумму около €150 млн во второй половине 2025 года, планируемая мощность - 5,5 млн тонн нефти", - отметила Джедович-Ханданович.

Сийярто ранее подчеркивал, что пропускная способность сооружаемого нефтепровода между Венгрией и Сербией составит не менее 5 млн тонн в год, что будет иметь важное значение для обеих стран с учетом повышения стоимости транзита сырья Украиной и Хорватией

Предусматривается, что после сооружения нефтепровода между Венгрией и Сербией российская нефть из трубопровода "Дружба" сможет транзитом по венгерской территории поступать сербским потребителям. Магистраль длиной 128 км будет проложена между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом. Осуществлением этого проекта займутся компании MOL и Transnafta.

По оценкам экспертов, стоимость строительства нефтепровода от Альдьо до Нови-Сада составит около €100 млн. Для него может быть использован коридор газопровода из Сербии в Венгрию, являющегося частью сухопутного продолжения второй нитки газопровода "Турецкий поток", что сократит сроки реализации проекта. Ожидается, что сооружение нефтепровода займет от полутора до двух лет. 

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БолгарияРоссияВенгрияСербия
© Информационное агентство ТАСС
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