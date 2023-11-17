17 ноября, 18:29,
обновлено 17 ноября, 19:39

Песков: Кремль специально не оглашал список участников встречи Путина с крупным бизнесом

По словам пресс-секретаря президента РФ, такие меры приняли, чтобы все могли спокойно пообщаться

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Кремль специально не разглашает список тех, кто был приглашен на встречу президента РФ Владимира Путина с крупным бизнесом. Такие меры были приняты, чтобы все могли спокойно пообщаться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сознательно не стали давать список участников. По понятным причинам. Чтобы и им было комфортно. Проведение встречи было запланировано в закрытом режиме, с тем чтобы состоялся содержательный разговор, чтобы они спокойно все могли поговорить", - сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, был ли на эту встречу приглашен, в частности, Михаил Фридман. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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