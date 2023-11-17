Новак: РФ продолжит оказывать Цхинвалу помощь, несмотря на негативные процессы

Вице-премьер отметил, что сегодня идет активный процесс модернизации инфраструктуры, совершенствования структуры государственного управления, укрепления финансового сектора, социальных институтов, повышения обороноспособности страны

ЦХИНВАЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия и дальше готова оказывать Южной Осетии помощь, несмотря на негативные политические процессы, и рассчитывает на соответствующую отдачу югоосетинских партнеров, в частности эффективную реализацию инвестиционных программ. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в ходе XXII заседания межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Южной Осетией и Россией, которое прошло в Цхинвале.

"Мы готовы и дальше оказывать Южной Осетии всю необходимую поддержку: финансовую, экспертную, ресурсную и, несмотря на негативные процессы, происходящие на политической конъюнктуре, рассчитываем на соответствующую отдачу югоосетинских партнеров. И первую очередь речь идет об эффективной реализации инвестиционных программ и Государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия до 2025 года, интеграционных процессов в таможенной и налоговой сферах, а также усилении контроля за расходованием российской финансовой помощи", - сказал Новык.

Вице-премьер отметил, что сегодня идет активный процесс модернизации инфраструктуры, совершенствования структуры государственного управления, укрепления финансового сектора, социальных институтов, повышения обороноспособности страны. Он уточнил, что от успехов на этом непростом пути в конечном итоге зависит уровень благосостояния граждан республики.

"Важным фактором развития двустороннего взаимодействие и сотрудничества считаем повышение инвестиционной привлекательности Южной Осетии. Видим в этом залог расширения торгово-экономического, научно-технического сотрудничества с регионами России, в том числе путем реализации совместных проектов", - подчеркнул Новак.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев со своей стороны отметил, что принимаемые решения "способствуют развитию социально-экономического положения республики, повышению благосостояния жителей Южной Осетии". Он подчеркнул, что Южная Осетия готова к конструктивному диалогу в решении тех задач, которые стоят перед ней.

В Цхинвале в пятницу состоялось заседание российско-югоосетинской межправкомиссии. Стороны обсудили вопросы предоставления в 2023 году финансовой помощи Южной Осетии в целях ее социально-экономического развития, реализации инвестиционных программ и Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы", а также план мероприятий по оптимизации энергообеспечения республики и вопросы таможенного взаимодействия двух стран. Сопредседателями комиссии являются Новак и премьер-министр Южной Осетии Константин Джуссоев. По итогам заседания состоялась церемония подписания Протокола.

Инвестпрограмма РФ

На реализацию инвестпрограммы на 2023-2025 годы Россия выделила 3,587 млрд рублей, в том числе в 2023 году - 1,157 млрд рублей, в 2024 году - 1,215 млрд рублей, в 2025 году - 1,215 млрд рублей. Всего программа предусматривает реализацию 46 мероприятий, из которых 37 начаты в рамках предыдущих инвестпрограмм.