17 ноября, 20:23

СМИ: Apple приостановит все рекламные проекты в соцсети X из-за высказываний Маска

Компания приняла решение после того, как Илон Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя"

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple вслед за компанией IBM приостановит все рекламные проекты в социальной сети X (ранее Twitter) после высказываний Илона Маска о евреях. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Решение было принято после того, как Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей этой соцсети, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". "Вы, на самом деле, говорите правду", - написал он в комментарии к этой публикации.

Белый дом назвал эти высказывания антисемитскими и раскритиковал их.

К протесту Apple и IBM, согласно агентству Bloomberg, также присоединилась американская медиакомпания Lionsgate.

16 ноября, согласно газете The Washington Post, американская компания IBM приостановила размещение своей рекламы в соцсети X из-за противоречивых постов Маска. Ранее он сократил штат персонала, отвечавшего за модерацию контента, и расформировал команды, отслеживающие появление "токсичной информации".

Как отметило издание, группа из 164 еврейских лидеров на этой неделе обвинила Маска в "распространении антисемитизма" и призвала крупных рекламодателей "прекратить финансирование X за счет рекламных расходов", а Apple и Google - удалить платформу из своих магазинов приложений. 

Теги:
СШАМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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