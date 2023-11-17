Британское правительство за пять лет вложит $5,6 млрд в ключевые отрасли промышленности

В частности, $2,5 млрд вложат в автомобилестроение

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании вложит £4,5 млрд ($5,6 млрд) в ключевые для страны отрасли промышленности для стимуляции экономического роста и обеспечения энергетической безопасности. Об этом объявило Министерство финансов Соединенного Королевства.

Государственные инвестиции будут осуществляться в течение пяти лет (с 2025 года). £2 млрд ($2,5 млрд) будет вложено в автомобилестроение, £975 млн ($1,2 млрд) - в аэрокосмическую отрасль. £960 млн ($1,195 млрд) кабмин рассчитывает выделить на поддержку инновационных проектов в сфере зеленой энергетики. Приоритет будет отдаваться атомной, водородной и ветроэнергетике, развитию технологий улавливания и хранения углекислоты, а также совершенствованию энергосетей. Еще на £520 млн ($650 млн) сможет рассчитывать медико-биологическая промышленность.

"По объемам промышленного производства Великобритания теперь находится на восьмом месте в мире, недавно обогнав Францию. Чтобы развить этот успех, мы осуществляем целевые инвестиции, чтобы поддержать те отрасли, в которых Соединенное Королевство могло бы рассчитывать на мировое лидерство, - заявил глава британского Минфина Джереми Хант. - Вкладываемые правительством £4,5 млрд позволят привлечь в разы больше инвестиций со стороны частного сектора, что обеспечит рост экономики и создаст лучше оплачиваемые рабочие места для более квалифицированных специалистов в новых отраслях с расчетом на долгосрочную перспективу".