17 ноября, 20:36

Британское правительство за пять лет вложит $5,6 млрд в ключевые отрасли промышленности

В частности, $2,5 млрд вложат в автомобилестроение

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании вложит £4,5 млрд ($5,6 млрд) в ключевые для страны отрасли промышленности для стимуляции экономического роста и обеспечения энергетической безопасности. Об этом объявило Министерство финансов Соединенного Королевства.

Государственные инвестиции будут осуществляться в течение пяти лет (с 2025 года). £2 млрд ($2,5 млрд) будет вложено в автомобилестроение, £975 млн ($1,2 млрд) - в аэрокосмическую отрасль. £960 млн ($1,195 млрд) кабмин рассчитывает выделить на поддержку инновационных проектов в сфере зеленой энергетики. Приоритет будет отдаваться атомной, водородной и ветроэнергетике, развитию технологий улавливания и хранения углекислоты, а также совершенствованию энергосетей. Еще на £520 млн ($650 млн) сможет рассчитывать медико-биологическая промышленность.

"По объемам промышленного производства Великобритания теперь находится на восьмом месте в мире, недавно обогнав Францию. Чтобы развить этот успех, мы осуществляем целевые инвестиции, чтобы поддержать те отрасли, в которых Соединенное Королевство могло бы рассчитывать на мировое лидерство, - заявил глава британского Минфина Джереми Хант. - Вкладываемые правительством £4,5 млрд позволят привлечь в разы больше инвестиций со стороны частного сектора, что обеспечит рост экономики и создаст лучше оплачиваемые рабочие места для более квалифицированных специалистов в новых отраслях с расчетом на долгосрочную перспективу". 

Теги:
Великобритания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация