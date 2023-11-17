В России до конца года появятся около 6 тыс. новых номеров в модульных отелях

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что для крупных стационарных гостиниц готовится финансирование на создание 20 тыс. номеров

МУРМАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. новых номеров для размещения туристов в быстровозводимых (модульных) гостиницах появятся в России в 2023 году. Всего до конца 2024 года планируется ввести 14,5 тыс. новых гостиничных номеров в модульных отелях, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с представителями турбизнеса в Мурманске.

"Коллеги собирают статистику, по ощущениям в этом году у нас 5-6 тыс. [номеров в модульных гостиницах] на вводе из 14,5 тыс. Соответственно, все остальное - это ввод следующего года. Это большое расширение номерного фонда, 630 проектов по всей стране", - сказал Решетников.

Он добавил, что для крупных стационарных гостиниц готовится финансирование на создание 20 тыс. номеров, а также планируется создание новых точек туристического притяжения. "Крупные детские парки развлечений формата "Сочи парка" или "Острова мечты" от 1 млн посещений в год, крупные горнолыжные курорты с критерием 450 тыс. посещений в год. Всего мы рассчитываем на объем отбора, который мы сейчас объявляем, будет порядка 450-500 млрд рублей инвестиций", - отметил Решетников.

Для увеличения номерного фонда в России запущены две программы по поддержке строительства новых гостиниц: в сегменте три-четыре звезды и модульных гостиниц - кемпингов, глэмпингов. Как отмечал глава Минэкономразвития, в 2022 году было введено 11 тыс. новых номеров, что в два раза больше, чем за последние пять лет.