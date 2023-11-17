17 ноября, 20:40

В Дагестане валовый сбор урожая винограда в 2023 году вырос более чем на 5%

Премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что на республику приходится 27% площади виноградных насаждений всей страны

МАХАЧКАЛА, 17 ноября. /ТАСС/. Валовый сбор урожая винограда в Дагестане в 2023 году составил 282,7 тысяч тонн, что на более 5% выше показателей прошлого года. Об этом сообщил премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании регионального кабмина.

"Темпы уборки и средняя урожайность неплохие, они выросли, превышают прошлогодние показатели. По предварительным итоговым данным, валовый сбор винограда составляет порядка 282,7 тыс. тонн при средней урожайности 123 ц/га, что на 14 тыс. тонн превышает показатель прошлого года (268,7 тыс. тонн)", - приводятся слова Абдулмуслимова в Telegram-канале регионального правительства.

По его словам, на республику приходится 27% площади виноградных насаждений всей страны, это 26,6 тыс. га.

"Потенциал, в том числе экспортный, в этой сфере очень высокий, им нужно правильным образом распорядиться, естественно, не забывая о внутреннем рынке. Нам нужно продолжить работу по активному вовлечению в оборот виноградопригодных земель, площадей закладки виноградников и увеличению валового сбора", - поручил премьер кабмину. 

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РоссияДагестан
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