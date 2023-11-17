В Дагестане сообщили о создании быстровозводимых конструкций в детских лагерях

На них выделили 57 млн рублей из федерального бюджета

МАХАЧКАЛА, 17 ноября. /ТАСС/. Быстровозводимые конструкции для размещения появятся в детских оздоровительных лагерях Дагестана. На их строительство выделено 57 млн рублей из федерального бюджета, сообщил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"По результатам конкурсного отбора республика <...> получила 57 млн рублей из федерального бюджета на создание быстровозводимых конструкций для модернизации системы отдыха детей и их оздоровления. Дагестану оказано большое доверие. Прошу всех ответственных лиц обеспечить проведение строительных работ и кассовое освоение в соответствии с заданными параметрами качества и в установленные сроки", - приводятся слова Абдулмуслимова в телеграм-канале регионального правительства.

Он отметил, что в силу недофинансирования и других сложностей многие из детских лагерей региона некоторое время находились в упадке. "С учетом данного обстоятельства мы планомерно увеличиваем финансирование данного направления", - добавил Абдулмуслимов. В текущем году на обновление лагерей в бюджете региона было предусмотрено свыше 380 млн рублей с ростом к уровню прошлого года на 5%.