Главу компании-разработчика ChatGPT отправили в отставку

Вместо Сэма Альтмана пост временно займет директор по технологиям компании Мира Мурати

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор американской компании OpenAI, разработчика нейросети ChatGPT, Сэм Альтман отправлен в отставку со своего поста, говорится в опубликованном заявлении в блоге компании.

"Совет директоров OpenAI <....> сообщил, что Сэм Альтман покинет пост генерального директора и покинет совет директоров, - говорится в сообщении. - Уход господина Альтмана стал результатом процесса рассмотрения советом директоров, по итогам которого был сделан вывод, что он [Альтман] не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом, что препятствует выполнять ему свои обязанности. У совета больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI".

Место Альтмана временно займет директор по технологиям компании Мира Мурати.

OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России.