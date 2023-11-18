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обновлено 17 ноября, 22:52
Саммит АТЭС

Оверчук: вторую сессию лидеров экономик АТЭС посвятили международной торговле

Вице-премьер РФ отметил, что на встрече также большое внимание уделили цифровой трансформации и проблемам искусственного интеллекта

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Вторая сессия лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния) была посвящена международной торговле, искусственному интеллекту (ИИ), а также экологии. Об этом заявил в пятницу вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию России на саммите АТЭС.

"Только что завершилась вторая сессия лидеров экономик АТЭС. Она была посвящена вопросам устойчивого экономического инклюзивного роста и взаимосвязанности. Основные темы, которые обсуждались, касались развития международной системы торговли", - сказал он на встрече с журналистами по итогам участия в саммите.

"В частности, многие отмечали необходимость предсказуемых правил в международной торговле, которые были бы удобны и облегчали жизнь экономическим операторам. Во многих выступлениях звучала необходимость более эффективной работы Всемирной торговой организации", - подчеркнул он.

По словам Оверчука, на встрече "большое внимание уделялось цифровой трансформации, проблемам ИИ, развитию ИИ, регулированию ИИ". Кроме того, продолжил он, затрагивались темы "инвестирования в зеленую трансформацию", а также климатическое финансирование. Как отметил вице-премьер РФ, на заседании обсуждался вопрос о том, что "правила применения ИИ должны включать в себя специальную маркировку контента, который генерируется ИИ". Оверчук добавил, что ИИ "создает условия для улучшения производительности труда", однако у его применения "есть и социальные последствия, поэтому говорилось о его необходимости поддержки уязвимых групп населения". 

Теги:
СШАРоссияСаммит АТЭСОверчук, Алексей Логвинович
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