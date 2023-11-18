Оверчук назвал удачным саммит АТЭС в Сан-Франциско

Вице-премьер России отметил, что на нем удалось достигнуть консенсуса

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) можно оценивать как удачный, так как был достигнут консенсус в непростых условиях. Об этом заявил в пятницу вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию России на саммите АТЭС, который завершается в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Судя по декларации, судя по тем направлениям, которые в ней обозначены, судя по тому, что в сегодняшних очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это удачный саммит", - сказал он на встрече с журналистами.