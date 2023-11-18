17 ноября, 22:33,
обновлено 17 ноября, 22:42
Саммит АТЭС

Оверчук назвал удачным саммит АТЭС в Сан-Франциско

Вице-премьер России отметил, что на нем удалось достигнуть консенсуса

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) можно оценивать как удачный, так как был достигнут консенсус в непростых условиях. Об этом заявил в пятницу вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию России на саммите АТЭС, который завершается в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Судя по декларации, судя по тем направлениям, которые в ней обозначены, судя по тому, что в сегодняшних очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это удачный саммит", - сказал он на встрече с журналистами. 

Теги:
СШАРоссияСаммит АТЭСОверчук, Алексей Логвинович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация