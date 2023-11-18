Оверчук: Россия представила на АТЭС транспортные проекты Север - Юг и Восток - Запад

Вице-премьер РФ отметил, что Москва также подчеркнула важность сохранения бесперебойных цепочек поставок

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Делегация России представила на нынешнем саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) свои предложения и наработки по транспортным коридорам Север - Юг и Восток - Запад. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию России на саммите АТЭС, который завершается в Сан-Франциско.

"Мы приняли участие во всех обсуждениях. И мы изложили свои взгляды на [составленную организаторами] повестку дня. Мы подчеркнули важность сохранения бесперебойных цепочек поставок. И мы также представили экономическим лидерам АТЭС свои инициативы в сферах связанности, инвестиций и развития своей железнодорожной инфраструктуры в восточной части России, которая будет в состоянии поддерживать поток товаров из стран Индо-Тихоокеанского региона на Запад. Это самый оптимальный маршрут. И мы модернизируем и улучшаем это", - сказал он на встрече с журналистами по итогам участия в саммите, отвечая на вопросы, заданные на английском языке.

Кроме того, как отметил заместитель председателя правительства, участники встреч АТЭС в Сан-Франциско были ознакомлены российской делегацией с проектом строительства коридора Север - Юг, связывающего Балтийское море с Персидским заливом.