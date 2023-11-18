Оверчук заявил о необходимости решать консенсусом вопросы о приеме новых членов в АТЭС

В Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество входят 19 стран и 2 территории

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что решения о приеме в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) новых членов, включая Индию, должны приниматься консенсусом. Об этом заявил в пятницу вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию России на саммите АТЭС, который завершается в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Здесь в первый день присутствовали представители Индии, Колумбии, но, вы знаете, все эти вопросы решаются консенсусом в АТЭС", - сказал он на встрече с журналистами по итогам участия в саммите. Оверчук отвечал на вопрос о возможности присоединения Индии к АТЭС.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.