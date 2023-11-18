18 ноября, 00:13,
обновлено 18 ноября, 00:34
Саммит АТЭС

Участники АТЭС привержены построению открытой и предсказуемой торговой атмосферы

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) привержены построению открытой, недискриминационной и предсказуемой торговой и инвестиционной атмосферы. Такая позиция содержится в совместном заявлении министров АТЭС.

"Мы подтверждаем нашу приверженность совместной работе по созданию свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной, инклюзивной и предсказуемой торговой и инвестиционной атмосферы", - указано в документе.

 

Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) поддерживают проведение реформы, направленной на улучшение эффективности работы Всемирной торговой организации (ВТО). "Экономический рост нашего региона продолжает опираться на основанную на правилах многостороннюю торговую систему с ВТО в ее центре. Для того чтобы обеспечить то, чтобы ее [ВТО] жизненно важная роль сохранялась, мы поддерживаем необходимую реформу для улучшения всех функций ВТО с тем, чтобы все члены могли достичь заложенные при создании ВТО цели, а также могли отвечать на существующие и появляющиеся мировые торговые вызовы", - указывается в документе. 

Теги:
СШАСаммит АТЭС
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