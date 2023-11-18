18 ноября, 00:43
Саммит АТЭС

Участники АТЭС выступили за развитие инклюзивной цифровой экономики

Они также выступили за преодоление цифрового неравенства

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) привержены построению инклюзивной цифровой экономики и выступают за преодоление цифрового неравенства. Об этом говорится в совместном заявлении министров АТЭС.

"Мы подчеркиваем важность преодоления всех форм цифрового неравенства путем укрепления цифровой инфраструктуры, улучшения цифровой связи и облегчения доступа к товарам и услугам в области информационно-коммуникационных технологий", - отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что АТЭС будет содействовать "развитию инклюзивной цифровой экономики и поощрять обсуждение и сотрудничество" для продвижения развития в этой области. Кроме того, министры выразили намерение принимать меры для "укреплении доверия бизнеса и потребителей к цифровым транзакциям".

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

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СШАСаммит АТЭС
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