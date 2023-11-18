18 ноября, 00:52
Саммит АТЭС

Участники АТЭС настроены на укрепление систем здравоохранения

В совместном министерском заявлении, принятом по итогам саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, страны подчеркнули обязательство по достижению всеобщего охвата населения услугами здравоохранения

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) поддерживают укрепление систем здравоохранения для обеспечения экономического роста. Об этом говорится в совместном министерском заявлении, принятом в пятницу по итогам саммита форума АТЭС.

"Мы подтверждаем важность укрепления систем здравоохранения для предотвращения пандемий <...>, для обеспечения жизнестойкой, равноправной, устойчивой и инклюзивной системы, а также для экономического роста", - указывается в документе.

В заявлении страны также подчеркнули обязательство по достижению всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, в том числе "за счет инвестиций и финансирования" этой сферы. "Мы подтверждаем, что инновационные инициативы, включая цифровое здравоохранение, имеют решающее значение для <...> достижения всеобщего охвата [населения] услугами здравоохранения", - отмечается в документе. 

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СШАСаммит АТЭС
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