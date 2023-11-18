18 ноября, 01:02,
обновлено 18 ноября, 01:16

Украина и Ближний Восток не упоминаются в декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско

В документе отмечается, что "приверженность миссии АТЭС помогла региону быть в авангарде глобального роста"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Ситуация на Украине, а также обострение палестино-израильского конфликта не упоминаются в итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния). Это следует из текста обнародованного документа.

"Здесь, в Сан-Франциско, мы подчеркнули, что эффективная политика требует в первую очередь реагирования на интересы всех наших людей и экономик. Это обязательство легло в основу нашего видения и практической работы в Сан-Франциско, а также на протяжении всего года проведения встреч в США", - говорится в декларации.

Кроме того, в документе отмечается, что "приверженность миссии АТЭС помогла региону быть в авангарде глобального роста".

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

Теги:
УкраинаСШАПалестинаСаммит АТЭСПалестино-израильский конфликтИзраильВоенная операция на Украине
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