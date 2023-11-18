18 ноября, 01:08,
обновлено 18 ноября, 01:54
Саммит АТЭС

Участники АТЭС привержены открытости рынков и устранению сбоев в цепочках поставок

В итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества также говорится, что участники АТЭС активизируют борьбу с пандемией COVID-19 и ее последствиями

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Страны и территории Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) привержены обеспечению открытости рынков и устранению сбоев в цепочках поставок. Об этом сообщается в итоговой декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско.

"Мы также подтверждаем нашу приверженность поддержанию открытости рынков и устранению сбоев в цепочках поставок, в том числе путем поддержки нашего бизнеса в строительстве безопасных, эффективных, устойчивых, стабильных и открытых цепочек поставок, которые создают предсказуемый, конкурентоспособный и взаимосвязанный путем цифровизации Азиатско-Тихоокеанский регион", - говорится в документе.

Участники АТЭС активизируют борьбу с пандемией COVID-19 и ее последствиями, говорится также в итоговой декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско. "Мы активизируем наши усилия по реагированию на пандемию COVID-19 и уменьшению ее воздействия на наши народы и экономики в целях укрепления здоровья и благополучия, а также повышения общего уровня жизни для всех", - сказано в документе. 

Теги:
СШАСаммит АТЭС
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