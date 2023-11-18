Участники АТЭС договорились сократить цифровой разрыв к 2030 году

Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества намерены сотрудничать в области нормативных подходов в отношении интернета и цифровой экономики

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Участники завершающегося в Сан-Франциско (штат Калифорния) саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обязались сократить цифровой разрыв вдвое к 2030 году. Об этом говорится в распространенной в пятницу итоговой декларации саммита.

"Мы также обязуемся сократить цифровой разрыв вдвое к 2030 году, принимая во внимание различные внутренние обстоятельства [участников АТЭС]. Мы будем укреплять цифровую инфраструктуру, облегчать доступ к товарам и услугам в области информационно-коммуникационных технологий, чтобы никто не остался позади, давать всем людям необходимые навыки, необходимые для процветания в цифровой экономике", - говорится в документе.

"Мы подтверждаем нашу приверженность созданию благоприятной, инклюзивной, открытой, справедливой и недискриминационной цифровой экосистемы для бизнеса и потребителей", - отмечается в декларации. В документе также подчеркивается, что страны АТЭС будут сотрудничать в области нормативных подходов в отношении интернета, цифровой экономики и защиты потребителей в цифровой среде.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.