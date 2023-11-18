В АТЭС обязались реализовать дорожную карту продовольственной безопасности к 2030 году

Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества также подтвердили приверженность усилиям по устойчивому управлению ресурсами сельского, лесного и морского хозяйства и рыболовства

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обязались полностью реализовать дорожную карту обеспечения продовольственной безопасности к 2030 году. Об этом сообщается в итоговой декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско.

"Мы обязуемся полностью реализовать дорожную карту продовольственной безопасности на период до 2030 года как путь к более жизнеспособным, продуктивным, инновационным и стабильным агропродовольственным системам, признавая, что не существует единого подхода к обеспечению устойчивости сельского хозяйства", - указано в документе.

Участники также подтвердили приверженность усилиям по устойчивому управлению ресурсами сельского, лесного и морского хозяйства и рыболовства, в том числе борьбе с незаконными, незарегистрированным и нерегулируемым рыбным промыслом.

"Мы осознаем важность производительности сельского хозяйства, международной торговли, предотвращения и сокращения продовольственных потерь и отходов и будем наращивать усилия по обеспечению продовольственной безопасности", - подчеркнули участники АТЭС.