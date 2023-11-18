Участники АТЭС заявили, что настроены совершенствовать организацию

Министры сообщили, что планируют развивать систему управления и организационную структуру Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявили о намерении совершенствовать организацию как институт. Об этом говорится в совместном министерском заявлении, принятом в пятницу по итогам саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Чтобы сохранить уникальное положение АТЭС - ведущего форума регионального экономического сотрудничества и современного, эффективного инкубатора идей, мы будем и дальше совершенствовать эту организацию как институт. В этой связи мы подчеркиваем важность сотрудничества и расширения участия многих заинтересованных сторон", - отмечается в заявлении.

Министры сообщили о намерении "совершенствовать и развивать систему управления и организационную структуру АТЭС, решительно поддерживая <...> экономическое и техническое сотрудничество между экономиками участников". "Мы приветствуем широкое взаимодействие с экономически заинтересованными сторонами, такими как неправительственные организации, гражданское общество и молодежь", - уточняется в документе.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.