Лидеры АТЭС поддержали реформу ВТО для улучшения работы организации к 2024 году

В итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества говорится, что документ должен предполагать проведение дискуссий с целью создания хорошо функционирующей системы разрешения споров

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выступают за необходимую реформу Всемирной торговой организации (ВТО) для улучшения ее деятельности к 2024 году. Об этом говорится в итоговой декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско.

"Мы привержены необходимой реформе ВТО для улучшения всех ее функций, включая проведение дискуссий с целью создания полностью и хорошо функционирующей системы разрешения споров, доступной для всех членов к 2024 году", - указывается в тексте.

"Мы также подтверждаем важность базирующейся на правилах многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация, продолжающая катализировать необычайный рост нашего региона", - говорится в документе.

Стороны также подтвердили решимость создать свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.