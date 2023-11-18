Участники АТЭС заявили о намерении ускорить переход к чистой энергетике

В итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества отмечается, что мир продолжает сталкиваться с серьезными проблемами, вызванными последствиями изменения климата

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должны активизировать усилия для более быстрого перехода к чистой и устойчивой энергетике. Об этом говорится в распространенной в пятницу итоговой декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Мир продолжает сталкиваться с серьезными проблемами, вызванными последствиями изменения климата. Мы признаем, что экономики должны прилагать более интенсивные усилия для ускорения перехода к чистой, устойчивой, справедливой, доступной и инклюзивной энергетике", - указано в документе. Участники региональной организации будут принимать во внимание "последние научные разработки и различные внутренние обстоятельства" каждой из стран.

Участники АТЭС также подтвердили в декларации свою приверженность "рационализации и поэтапному отказу от неэффективных субсидий на ископаемое топливо, которые способствуют расточительному потреблению". При этом в документе отмечается "важность предоставления нуждающимся основных энергетических услуг". "Для достижения этой цели мы продолжим [прилагать] наши усилия в ускоренном порядке", - говорится в документе.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.