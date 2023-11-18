Президент Туркмении пригласил компании из ОАЭ в крупные энергопроекты

Таким образом Сердар Бердымухамедов выразил готовность рассмотреть конкретные предложения представителей бизнес-структур Объединенных Арабских Эмиратов

АШХАБАД, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял министра энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейля аль-Мазруи, они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, Бердымухамедов пригласил партнеров из ОАЭ к активному участию в крупных международных энергопроектах, реализуемых в Туркмении, подтвердив готовность к конструктивному обмену мнениями и рассмотрению конкретных предложений представителей бизнес-структур ОАЭ.

В свою очередь Сухейль аль-Мазруи отметил, что в ОАЭ придают большое значение укреплению традиционно дружественных межгосударственных отношений, демонстрирующих поступательную динамику. В завершение встречи собеседники выразили уверенность в дальнейшем развитии успешного сотрудничества между странами.

В декабре 2022 года Бердымухамедов называл ОАЭ одним из ключевых торгово-экономических партнеров Туркмении. В числе значимых направлений сотрудничества стран он отмечал топливно-энергетический сектор, химическую промышленность, транспортно-коммуникационную сферу и финансово-банковскую систему.