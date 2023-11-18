Премьер Японии пока не может сказать, когда Китай отменит запрет на импорт морепродуктов

Фумио Кисида отметил, что Токио и Пекин договорились решать этот вопрос на основе диалога и консультаций

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином потребовал отменить китайские ограничения на импорт японских продуктов, введенные в связи с началом сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1", и договорился решать этот вопрос на основе диалога и консультаций, однако пока не может сказать, когда эмбарго будет отменено.

"Касательно сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1" я призвал к спокойной реакции, основанной на научных данных, и потребовал немедленно отменить ограничения на импорт японских морепродуктов", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом пока он "не может сказать", когда такие ограничения будут отменены. По его словам, стороны договорились решать эту проблему на основе диалога и консультаций.

Си Цзиньпин после встречи с Кисидой 17 ноября заявил, что "японская сторона должна конструктивно и ответственно подойти к сбросу радиоактивно загрязненной воды" с АЭС "Фукусима-1". Председатель КНР подчеркнул, что вопрос сброса воды с японской электростанции касается здоровья людей во всем мире, состояния глобальной морской среды и затрагивает интересы всех региональных государств.

Вместе с тем Кисида отметил, что "в японско-китайских отношениях есть потенциал для сотрудничества, а также [нерешенные] вопросы". "Мы подтвердили основное направление построения конструктивных и стабильных отношений. Мы договорились продвигать переговоры на высшем уровне, а также коммуникацию на различных уровнях", - сказал он. Кисида на переговорах также затронул тему спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао). "Я выразил глубокую озабоченность относительно ситуации в Восточно-китайском море, включая острова Сенкаку", - сказал японский премьер.

С конца августа Пекин ввел полный запрет на закупки морепродуктов в Японии, требуя от Токио прекратить сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Японские власти утверждают, что эта вода очищена от всех радиоактивных веществ, кроме трития. Его содержание в ней, как подчеркивают в Токио, во много раз ниже нормы, в том числе благодаря разбавлению чистой морской водой. Операцию по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1" одобрило Международное агентство по атомной энергии.