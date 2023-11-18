Объем торгового оборота КНР и Украины снизился в январе - октябре на 14%

По данным Главного таможенного управления Китая, он достиг $5,67 млрд

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Объем торговли между Китаем и Украиной в январе - октябре снизился на 14% в годовом исчислении, до $5,67 млрд. Это следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением КНР.

Экспорт из Китая на Украину упал на 23%, до $2,23 млрд. Поставки в обратном направлении также снизились на 7,8%, до $3,43 млрд.

Торговый оборот между двумя странами начал постепенно восстанавливаться. Так, объем китайско-украинской торговли в первом полугодии упал на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил примерно $3,84 млрд. В июле в Пекине состоялось седьмое заседание подкомиссии по экономическому и торговому сотрудничеству китайско-украинской межправительственной комиссии по сотрудничеству. Тогда замглавы Министерства коммерции КНР Ли Цзи на встрече с замминистра экономики Украины Тарасом Качкой заявил, что Китай готов вместе с Украиной активно развивать взаимовыгодное двустороннее торгово-экономическое сотрудничество и содействовать развитию стратегического партнерства между двумя странами.

Подавляющая доля поставок с Украины в Китай приходится на сельскохозяйственную продукцию. По последним данным таможни, с января по сентябрь Украина поставила в КНР кукурузу на $1,8 млрд, подсолнечника и подсолнечного масла на $625 млн и подсолнечный жмых на $529 млн.

Поставки из КНР на Украину более диверсифицированы, преимущественно они представлены техникой, электроникой и соответствующими запчастями. По данным таможни, Китай за этот период экспортировал "товары низкой стоимости по упрощенным таможенным процедурам" на $61 млн, автомобильные двигатели на $49 млн, пневматические шины на $45 млн, литий-ионные аккумуляторы на $45 млн.