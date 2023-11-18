18 ноября, 08:04

В Херсонской области большинство значимых товаров оказались дешевле, чем в Крыму

По данным министерства промышленности и торговли региона, в области зафиксировали низкую стоимость на 42 социально значимых товара из 64 наблюдаемых Росстатом

ГЕНИЧЕСК, 18 ноября. /ТАСС/. Цены на 66% социально значимых товаров в Херсонской области ниже, чем в Крыму. Об этом сообщили ТАСС в областном министерстве промышленности и торговли.

В пресс-службе уточнили, что Крым используется для сравнения из-за того, что он является соседом области, в котором население Херсонщины массово закупается и где сформирован развитый розничный рынок.

"Из 64 наблюдаемых Росстатом социально значимых товаров 42 товара (66%) дешевле [в Херсонской области], чем в Республике Крым", - сказали в Минпромторге.

Из этих наблюдаемых позиций за год в министерстве отметили снижение с 10 до 4 количества тех товаров, которые дороже на 20% и более.

Ранее в Минпроторге Херсонской области сообщили ТАСС, что ситуация с ценами в регионе стабилизировалась по сравнению с 2022 годом, дефицит товаров не фиксируется. 

Теги:
РоссияКрымХерсонская область
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