Стоимость возведения дороги между Новокузнецком и Междуреченском оценили в 30 млрд рублей

Основные работы по строительству планируют начать в 2025 году

ПОСЕЛОК ШЕРЕГЕШ, /Кемеровская область/, 18 ноября. / ТАСС/. Строительство автодороги между Новокузнецком и Междуреченском протяженностью 45 км с обходом Мысков в Кемеровской области оценивается в 30 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Задача к 2030 году, чтобы Шерегеш вошел в топ мировых горнолыжных курортов. К этому времени нужна дорога на Междуреченск из Новокузнецка, въезд с города Мысков. Это все очень дорогие сооружения. Мы просчитывали, трасса Новокузнецк - Межудреченск - порядка 30 млрд рублей", - сказал Цивилев.

Как ранее сообщали региональные власти, уже ведется проектирование дороги, основные работы по строительству должны начаться в 2025 году. Также для развития курорта к 2025 году подготовят проекты дорог с Алтайским краем и Хакасией.

Также к началу зимнего горнолыжного сезона 2024 года планируется достроить дорогу к действующей трассе Чугунаш - Шерегеш до сектора Е протяженностью 2,5 км. Также предусмотрена укладка 17 км бордюров, 10 км кюветов.

Цивилев добавил, что северо-западный обход Кемерова планируется сдать досрочно, чтобы осенью 2024 года запустить движение по этой трассе. При этом заработает первый в стране экодук для безопасного прохождения животных, в частности лосей.