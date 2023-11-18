18 ноября, 08:54

Туркмения предложила Ирану открыть две приграничные торговые зоны

Речь идет о контрольно-пропускных пунктах "Серахс - Серахс" и "Алтын асыр - Инче-Бурун" на туркмено-иранской госгранице, сообщил глава МИД Рашид Мередов

АШХАБАД, 18 ноября. /ТАСС/. Туркмения предложила открыть на границе с Ираном две торговые зоны. Об этом сообщил министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов, выступая на туркмено-иранском бизнес форуме, который проходит в Ашхабаде.

"На контрольно-пропускном пункте "Гаудан - Баджигиран" на госгранице действует приграничный базар и Туркменистан придает большое значение вопросу создания таких торговых зон. В этой связи, мы предлагаем иранской стороне изучить вопрос создания торговых зон на контрольно-пропускных пунктах "Серахс - Серахс" и "Алтын асыр - Инче-Бурун" на туркмено-иранской госгранице. Мы верим, что в эту сферу внесут свой вклад частные структуры двух государств", - сказал он.

Мередов отметил, что богатые сырьевые ресурсы Туркмении, выгодное географическое расположение страны и политика "открытых дверей" открывают большие возможности для инвестиционного сотрудничества. Торговлю он назвал одной из приоритетных сфер туркмено-иранского партнерства. "На сегодняшний день государственный и частный секторы двух государств принимают необходимые меры для увеличения объемов двусторонней торговли. Здесь большое значение имеет приграничная торговля", - заключил министр. 

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