Аудитория RuStore достигла более 22 млн пользователей в месяц

Вице-президент по развитию почтовых сервисов и магазина приложений Иван Мыздриков отметил, что общее количество загрузок превысило 56 млн

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Аудитория российского магазина приложений для Android RuStore в октябре 2023 года составила 22,5 млн. Об этом сообщил на конференции RuStore Mobile Conf вице-президент по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore Иван Мыздриков со ссылкой на данные Mediascope.

"По данным Mediascope, в октябре 2023 года аудитория официального российского магазина приложений RuStore составила 22,5 млн", - сказал Мыздриков.

Он добавил, что общее количество загрузок приложений внутри RuStore превысило 56 млн. По его словам, расширение каталога магазина приложений привлекает новую аудиторию, в настоящее время в нем доступно более 20 тыс. приложений от крупнейших российских и зарубежных компаний, игровых студий и инди-разработчиков. "В лидеры по скачиваниям вышли категории: финансы - 36% от общего числа скачиваний, полезные инструменты - 13%, игры - 10%, покупки - 9% и развлечения - 6%", - добавил он.

Как добавил Мыздриков, в RuStore увеличивается количество иностранных приложений, в настоящее время их число составляет более 8 тыс. Зарубежные разработчики уже монетизируют продукты и продвигают их на российскую аудиторию. "Рост аудитории обеспечивает постоянное развитие продукта и расширение функциональности для пользователей и разработчиков. Например, RuStore In-app updates SDK поддерживает актуальную версию приложения на устройстве - пользователи увидят, что вышло обновление и могут сразу установить его. Благодаря автообновлениям пользователям больше не нужно вручную обновлять каждое приложение - сервисы, установленные из RuStore, автоматически обновляются при выходе новой версии" , - пояснил он.

RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений. RuStore разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. Он был запущен в мае 2022 года.