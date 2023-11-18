Иркутской области для создания туркластера передадут лесной участок площадью 330 га

На берегу Ангары планируют построить гостиницы на 3,5 тыс. номеров, кемпинги и яхтенную марину

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Около 330 га лесного фонда планируют передать из федеральной в региональную собственность Иркутской области для создания туристического кластера "Байкальская слобода", формированием которого занимается госкорпорация "Туризм.РФ". Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в интервью ТАСС на международной выставке-форуме "Россия".

"Мы сегодня формируем повестку предоставления участка лесного фонда и коммуникаций к этому туристическому кластеру. Работаем с точки зрения перевода участка лесного фонда на региональный уровень. 330 га вдоль Байкальского тракта мы будем передавать инвесторам, которые будут создавать инфраструктуру туризма и не только: рассматриваем и детские спортивные площадки, возможность использовать инфраструктуру для оздоровительных мероприятий, отдыха. Пока это все на начальном этапе, но идеи такие есть", - сказал Кобзев.

Он отметил, что будущий туркластер станет доступной зоной для "зеленого отдыха" - жители Иркутска и близлежащих поселений смогут выезжать на природу на небольшие расстояния.

Туркластер "Байкальская слобода" создадут на берегу Ангары в 40 км от Иркутска и в 20 км от озера Байкал. Ожидается, что первые туристы смогут посетить его в 2027 году. На территории в 330 га планируют построить гостиницы на 3,5 тыс. номеров, кемпинги, яхтенную марину и другие объекты. Создание туркластера оценивается в сумму около 40 млрд рублей.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.