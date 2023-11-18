18 ноября, 10:41
Международная выставка-форум "Россия"

Для газификации поселений на Байкале рассматривают доставку топлива автотранспортом

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в регионе появится необходимость в создании специализированной компании, которая займется перевозками газа и эксплуатацией газораспределительных устройств

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Автомобильный транспорт рассматривается как способ доставки газа до потребителя при автономной газификации Байкальской природной территории в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в интервью ТАСС на международной выставке-форуме "Россия".

"Сегодня нам нужно понять, какая дорожная инфраструктура должна быть приведена в порядок, чтобы осуществлять перевозки [газа] в основном автомобильным транспортом, и создать инфраструктуру при поселениях. Коллеги смотрят экономику, объемы [потребления газа], объекты экономики и социально значимые объекты", - сказал Кобзев.

Он отметил, что в регионе также необходимо будет создать специализированную компанию, которая займется перевозками газа и эксплуатацией газораспределительных устройств.

Ранее правительство региона подписало соглашение с компанией "Газпром гелий сервис" о строительстве комплекса сжижения природного газа для автономной газификации центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Газификация является экологичной альтернативой угольным теплоисточникам, которыми сейчас отапливаются поселения на берегах Байкала.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь ИвановичМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
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