Приангарье рассматривает "Силу Сибири - 2" для промышленной газификации региона

Потребление газа промышленными предприятиями Иркутской области оценили в 8 млрд куб. м в год

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Иркутская область рассчитывает на строительство магистрального газопровода "Сила Сибири - 2", от которого может быть проложена инфраструктура для газификации промышленных предприятий на юге региона. Об этом губернатор области Игорь Кобзев сообщил в интервью ТАСС на международной выставке-форуме "Россия".

"Мы ждем "Силу Сибири - 2", потому что проект "Сила Сибири - 1" - это все-таки международные обязательства. Если единая транспортная магистраль, и мы ведем такие переговоры с "Газпромом", соединит Дальний Восток, Сибирь и Урал, для нас это будет выход из положения с точки зрения трассировки [газотранспортной инфраструктуры] на юг Иркутской области, где в основном расположены промышленные предприятия, которые хотят использовать промышленно газификацию как один из видов технологичного, экономичного, экологического производства", - сказал глава региона.

Он отметил, что газификация региона нужна не только для экономического развития, но и в целях охраны окружающей среды - власти рассчитывают перевести на газ угольные котельные, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Перспективное потребление газа промышленными предприятиями области оценивается более чем в 8 млрд куб. м ежегодно.

"Сила Сибири - 2" - проектируемый газопровод, который должен будет пойти по территории Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Сырьевыми источниками для него должны стать ресурсы полуострова Ямал, Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.