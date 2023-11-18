В Чувашии бюджет на ремонт сельских клубов в 2024 году увеличат до 300 млн рублей

В 2023 году на эти цели выделяли 156,8 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 18 ноября. /ТАСС/. Средства на капитальный ремонт сельских клубов в Чувашии в 2024 году после обращения депутатов предусмотрели с увеличением со 100 до 300 млн рублей, сообщил ТАСС первый вице-премьер региона - глава Минфина республики Михаил Ноздряков.

По его словам, изначально в бюджете 2024 года было предусмотрено около 100 млн рублей республиканских средств на капитальный ремонт 11 клубов. "При этом в ходе обсуждения бюджета в наш адрес поступали обращения от депутатского корпуса о необходимости увеличения этого количества. Поэтому когда стало известно, что поправками к федеральному бюджету республике выделены дополнительные средства, принято решение об увеличении [бюджета] на ремонт клубов еще на 200 млн рублей - до 300 млн рублей", - пояснил Ноздряков.

Он отметил, что в 2023 году проводится ремонт 12 клубов на общую сумму 156,8 млн рублей. Кроме того, в бюджете 2024 года предусмотрели 45 млн рублей на закупку еще пяти автоклубов к восьми приобретаемым в 2023 году. Ноздряков отмечает, что автоклубы - удобная форма работы по разным направлениям. "Будем и на 2025 год дополнительно заявляться на федеральный бюджет [по закупке автоклубов]", - заверил он.

В министерстве отмечают, что в Чувашии проекты в области культуры реализуются для достижения национальной цели развития "Возможности для самореализации и развития талантов". "В 2024 году на это планируется направить 2 млрд рублей, рост к первоначальному бюджету 2023 года на культуру на 450,9 млн рублей, или 28,7%", - добавили в Минфине республики.