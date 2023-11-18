В МИД РФ связали торможение развития АТЭС с непродуктивным поведением некоторых экономик

Как заявил замглавы ведомства Александр Панкин, в глобальном хозяйстве сохраняются многомерные риски и нестабильность

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Реализации "Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года" серьезно мешает неготовность некоторых экономик продуктивно сотрудничать. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на совместном заседании министров иностранных дел и торговли экономик АТЭС.

"В глобальном хозяйстве сохраняются многомерные риски и нестабильность. Они непосредственно затрагивают регион АТЭС. В результате пробуксовывает реализация "Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года". Серьезно осложняются наши усилия по выполнению поставленных в этом документе задач построения "открытого, динамичного, жизнеспособного и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества", - говорится в опубликованной на сайте МИД РФ речи замминистра. - Проблема, прежде всего, кроется в неготовности отдельных экономик к продуктивной совместной работе. К сожалению, они предпочитают находиться в плену собственных фобий и иллюзий игр с нулевой суммой".

Вместе с тем, по его словам, "выправление накопившихся перекосов, чреватых разрушением глобальной архитектуры, нуждается в создании справедливого многополярного миропорядка", ключевыми аспектами которого являются равные права и обязанности для всех, баланс интересов различных участников.

Панкин обратил внимание, что на экономическом направлении это подразумевает отказ от протекционизма, санкционного инструментария, гибридных войн, в частности, терактов против критической инфраструктуры. "Назрела необходимость скорейшей реформы соответствующих международных институтов, особенно восстановления жизнеспособности ВТО, перераспределения квот и голосов в МВФ в пользу развивающихся экономик и, конечно, деполитизации банков развития, которые сегодня все чаще используют ресурсы не по прямому назначению", - добавил замглавы МИД РФ.