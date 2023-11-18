В Томской области в 2024 году намерены отремонтировать почти 200 км дорог

По национальному проекту в регионе уже привели в порядок 780 км дорог

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Около 200 км дорог планируют привести в порядок в Томской области в 2024 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Об этом в ходе Дня Томской области на Международной выставке-форуме "Россия" сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

"Томская область большая по площади, для развития таких территорий нужны качественные и безопасные дороги, делать их такими нам помогает одноименный нацпроект. Уже 780 км дорог мы отремонтировали по национальному проекту. В будущем году приведем в порядок более 180 км [дорог]", - сказал он.

Мазур отметил, что в рамках реализации нацпроекта завершается ремонт Коммунального моста в Томске, а также построили новый мост на границе Асиновского и Зырянского районов. Кроме того, губернатор подчеркнул, что реконструировали главную автодорогу на востоке региона - Камаевка - Асино - Первомайское.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.