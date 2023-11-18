18 ноября, 12:05

Около 500 молодых предпринимателей приняли участие в форуме "Поколение"

Руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно отметил, что форум позволяет молодым людям получить ценные советы от ведущих преподавателей страны

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Порядка 500 молодых предпринимателей, инвесторов и руководителей принимают участие в бизнес-форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс "Поколение". Об этом сообщил руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.

Форум проходит 18 ноября в Москве на площадке Ветошного холла.

"Если говорить про сегодняшнее мероприятие, то это широкая воронка с узким горлышком, [где принимают участие] 500 молодых людей", - сказал он.

Он отметил, что форум позволяет молодым людям получить ценные советы от ведущих преподавателей страны. "[Форум направлен] на то, чтобы дать целостный ориентир для достижения своих целей, потенциала самым коротким и правильным путем", - пояснил он.

В форуме принимают участие заместитель генерального директора "Газпром-медиа", исполнительный директор телеканала "ТНТ" Тина Канделаки и председатель правления "Тинькофф банка" Станислав Близнюк, основатель, генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Ключевыми темами мероприятия являются инновации и бизнес-технологии в России, финансовые тренды, рынок электронной коммерции и развитие личного бренда. 

Теги:
Россия
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