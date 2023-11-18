Жителям районов ЛНР без центрального отопления и газа выплатят компенсации

Сумма компенсационной выплаты составит 25 тыс. рублей на домохозяйство с печным отоплением на угле и 20 350 рублей на домохозяйство с печным отоплением на дровах

ЛУГАНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Жители районов Луганской Народной Республики, в которых нет централизованного теплоснабжения и индивидуального электрического и газового отопления, получат компенсацию. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"На заседании правительства ЛНР принят порядок предоставления компенсационных выплат на приобретение твердого топлива (угля или дров) в отопительном периоде 2023-2024 для жителей прифронтовых территорий. <…> Выплаты компенсации предусмотрены именно для тех районов, в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, индивидуального электрического и газового отопления", - сказано в распространенном сообщении.

Сумма компенсационной выплаты составит 25 тыс. рублей на домохозяйство с печным отоплением на угле и 20 350 рублей на домохозяйство с печным отоплением на дровах. Нововведение коснется жителей Кировска, Лисичанска, Рубежного, Северодонецка, Первомайска, Сватовского, Кременского муниципальных округов.

За назначением компенсации на приобретение угля или дров жителям необходимо обращаться в местные администрации с копией паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, справкой о составе семьи с места жительства, пребывания или места фактического проживания, сведениями о банковском счете.