В Томской области оборот МСП превысил 500 млн рублей

Он вырос почти на 8%, сообщил губернатор Владимир Мазур

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Финансовый оборот малого и среднего бизнеса в Томской области вырос на 8% и по итогам 2022 года превысил 500 млн рублей. Об этом на Дне Томской области в рамках Международной выставки-форума "Россия" сообщил губернатор Владимир Мазур.

"Мы активно развиваем малый бизнес по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". <…> Почти на 8% вырос финансовый оборот малого и среднего бизнеса, по итогам прошлого года существенно превысил полмиллиарда рублей", - сказал он.

По его словам, на 15% увеличилось число работников в этой сфере, также увеличивается число индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

В Томской области работают Центр поддержки экспорта, сеть бизнес-инкубаторов, офисы коммерциализации инновационных разработок, Томская торгово-промышленная палата, на базе которой действуют региональный центр субконтрактации, действует областной Фонд развития малого и среднего предпринимательства, муниципальные центры поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях, маркетинговые, учебно-деловые и консультационные центры, агентство по привлечению инвестиций. По данным Центра поддержки экспорта Томской области, регион входит в число лидеров в Сибири по основным показателям развития предпринимательства: числу малых предприятий, инвестициям в основной капитал, количеству занятых в малом бизнесе. Доля населения Томской области, работающих в сфере МСП, в прошлом году превысила 33% от всех занятых в экономике.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.