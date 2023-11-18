В Кузбассе заявили, что программу развития региона до 2030 года изучат на сессии кабмина

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что утверждение продления программы необходимо, чтобы в 2024 году заниматься проектированием и проведением тендеров

ПОСЕЛОК ШЕРЕГЕШ, /Кемеровская область/, 18 ноября. / ТАСС/. Продление программы социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года могут рассмотреть в правительстве РФ 5 декабря на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в кулуарах международной научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса".

"Резолютивная часть конференции будет принята после 23 ноября. Мы уже готовимся к 5 декабря, когда поедем на стратегическую сессию в Москву к Михаилу Мишустину, уже назначена эта дата. И мы будем защищать совместно сделанную программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года", - сказал Цивилев.

Он добавил, что утверждение продления программы в декабре этого года необходимо, чтобы в 2024 году заниматься проектированием и проведением тендеров. Это позволит в начале 2025 года приступить к реализации проектов.

"По результатам работы конференции будет принято решение, что мы будем делать. Итоговый документ 1948 года - это трехтомник под названием "Народно-хозяйственные проблемы Кузбасса", [он] представлял собой стратегию развития с 1948 года по 1965 год. Итоговый документ сегодняшней конференции мы назовем "Материалы работы конференции для подготовки программы развития с 2025-го по 2030 год". В нем будут детально прописаны и сроки, и источники финансирования", - добавил Цивилев.

С 17 по 23 ноября в Кемеровской области проходит международная научно-практическая конференция "Развитие производительных сил Кузбасса". Для работы на конференции приглашены 127 ведущих ученых России, академики РАН, иностранные исследователи, представители субъектов РФ и федеральных министерств. Мероприятия конференции проходят на площадках Кемерова, Новокузнецка, Шерегеша.