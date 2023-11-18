18 ноября, 12:57

Бывшего топ-менеджера Ростеха Аллу Лалетину просят отправить в колонию за взятки на 10 лет

Прокурор также попросила дополнительно назначить подсудимой штраф, трехкратный сумме инкриминированных ей взяток, размер которых, по данным следствия, составляет более 66, 830 млн рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Гособвинение в ходе прений сторон в Хамовническом суде Москвы по делу в отношении бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех" Аллы Лалетиной попросило приговорить ее к 10 годам лишения свободы. Как уточнили в субботу ТАСС в суде, прокурор также попросила дополнительно назначить Лалетиной штраф.

"В ходе прений сторон гособвинение запросило для подсудимой 10 лет лишения свободы, а также назначить ей штраф, трехкратный размеру инкриминированных ей взяток, размер которых, по данным следствия, составляет более 66, 830 млн рублей. Защита подсудимой просила оправдать Лалетину", - рассказала представитель суда.

Сумма инкриминируемых экс-топу Ростеха взяток включает в себя отдых семьи Лалетиной в Турции, чемодан Louis Vuitton, соковыжималку и персидский ковер. Приговор планируется огласить 27 ноября. 

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