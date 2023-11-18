18 ноября, 13:39

Автопроизводитель VinFast опроверг информацию об иске против него в США

Руководитель юридического отдела Vingroup и заместитель генерального директора VinFast по юридическим вопросам Хо Нгок Лам подтвердил, что подразделения компании "продолжают нормальную работу в Соединенных Штатах"

ХАНОЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Автопроизводитель VinFast, входящий в состав крупнейшего вьетнамского конгломерата Vingroup, опроверг, что против него подан судебный иск в Соединенных Штатах из-за потенциальных нарушений раскрытия информации при проведении листинга компании на американской технологической бирже Nasdaq. Подразделение VinFast в США продолжает работать в нормальном режиме, заявил руководитель юридического отдела Vingroup и заместитель генерального директора VinFast по юридическим вопросам Хо Нгок Лам.

Он указал, что на компанию "не подавали судебный иск в США", и подтвердил, что автопроизводитель "продолжает нормальную работу в Соединенных Штатах".

Заявление, опубликованное новостным порталом VnExpress, было сделано в ответ на появившиеся в пятницу слухи о судебном иске против VinFast после того, как две американские юридические фирмы - Robbins Geller Rudman & Dowd и Pomerantz - начали расследование потенциальных нарушений раскрытия информации в компании. Сообщается, что юристы предложили инвесторам VinFast, понесшим убытки, предоставить все данные по этому вопросу.

Вьетнамский автопроизводитель дебютировал на бирже Nasdaq в августе. После объявления о листинге VinFast 14 августа обыкновенные акции компании торговались по цене $82,35 за штуку. Но впоследствии они упали на 92%, до $6,17 по состоянию на 15 ноября.

Компания VinFast была основана в 2017 году. Она владеет заводом по производству умных электромобилей в городе Хайфон на севере Вьетнама с уровнем автоматизации до 90%. В июле VinFast начал создание завода по производству электромобилей стоимостью $4 млрд в штате Северная Каролина в рамках своего стремления к расширению присутствия на рынке США. Первая фаза проекта включает инвестиции в размере $2 млрд в строительство предприятия, которое планирует начать выпуск машин в 2025 году и на начальном этапе будет производить 150 тыс. электромобилей в год. 

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© Информационное агентство ТАСС
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