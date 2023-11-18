Глава Северной Осетии заявил о перевыполнении плана по созданию рабочих мест в регионе

По данным Сергея Меняйло, за первое полугодие 2023 года в регионе создали более 180 тыс. рабочих мест, что на 18% больше показателя аналогичного периода 2022-го

ТАСС, 18 ноября. В Северной Осетии перевыполнили план по созданию рабочих мест, доложил глава региона Сергей Меняйло заместителю председателя правительства России Александру Новаку, который совершил рабочую поездку в республику.

"Сергей Меняйло доложил вице-премьеру о реализации плановых показателей по инвестпроектам, включая привлечение частного капитала, создание рабочих мест, объем производства и оказания услуг, а также о развитии туристического потенциала региона. Так, по итогам первого полугодия 2023 года в Северной Осетии - Алании перевыполнен план создания рабочих мест: 182,2 тыс. рабочих мест (118% к уровню того же периода 2022 года)", - сообщается на сайте правительства России.

По словам Меняйло, за девять месяцев 2023 года в регионе на треть вырос объем отгруженных товаров собственного производства и оказанных услуг, он достиг 88 млрд рублей, или 133,2% год к году. В то же время динамика реальных денежных доходов населения выросла на 5,5 п.п.

Глава региона также напомнил и о строящейся в республике туристической инфраструктуре, которая позволит нарастить турпоток в Северную Осетию до 2030 года: кластере "Горная Дигория", ВТРК "Мамисон", проектах "Кахтисар" и "Алания парк".