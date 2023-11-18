Кабмин Южной Осетии принял проект госбюджета на 2024 год в размере 8,8 млрд рублей

Из них более 7 млрд рублей составила финансовая помощь России

ЦХИНВАЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Южной Осетии приняло проект государственного бюджета на 2024 год в размере 8,8 млрд рублей, из них более 7 млрд рублей - это финансовая помощь РФ, сообщила пресс-служба кабмина.

Зампредседателя правительства - министра финансов республики Дзамболата Тадтаева отметил, что доходная часть проекта госбюджета 2024 года определена в размере 8 млрд 835 млн 776 тыс. рублей. "Объемы российской финансовой помощи в государственном бюджете составляют 7 млрд 35 млн 747 тыс. рублей. Из них 5 млрд 942 млн 247 тыс. рублей предполагается направить на социально-экономическое развитие республики, 1 млрд 93 млн 500 тыс. рублей - на осуществление бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия", - сказал Тадтаев.

Он добавил, что налоговые и неналоговые доходы госбюджета в 2024 году прогнозируются в объеме 1,8 млрд рублей, что в общем объеме доходов составляет 20,4%.

В кабмине пояснили, что наибольшая доля в структуре расходов приходится на социальные вопросы, здравоохранение, образование, обеспечение безопасности. Прогнозный объем доходов бюджета сформирован на основании показателей, определяющих прогнозный объем поступлений, а также анализа фактических поступлений за предшествующие периоды.

Проекта государственного бюджета на 2024 был единогласно принят кабмином республики, и в ближайшее время будет направлен на одобрение в парламент.

В конце 2022 года парламент Южной Осетии одобрил представленный правительством республики проект государственного бюджета на 2023 год в размере более 8,7 млрд рублей с долей финансовой помощи РФ более 7 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы госбюджета прогнозируются в объеме 1 млрд 694 млн 251 тыс. рублей, что в общем объеме доходов госбюджета составляет 19,3%.

О господдержке бизнеса

Власти Южной Осетии планируют направить на поддержку малого и среднего бизнеса более 55 млн рублей в виде льготных кредитов.

Как сообщила пресс-служба кабмина, в проекте закона предусмотрено получение доходов в виде прибыли от размещения средств фонда на депозитах в кредитной организации, межбюджетного трансферта из государственного бюджета, а также других источников, предусмотренных законодательством республики.

По словам министр экономического развития Сармата Котаева, "общий объем доходов бюджета фонда равен 55 млн 184 тыс. рублей, из них средства госбюджета составляют 36 млн рублей".

Он отметил, что объем средств, переданных c 2018 года по 2023 год из госбюджета в бюджет фонда и размещенных в кредитной организации в виде депозита, составил 166 млн 845 тыс. рублей.

С 2018 года в Южной Осетии действует закон, согласно которому на поддержку малого и среднего предпринимательства ежегодно направляют не менее 2% от доли собственных доходов в бюджете республики.

Ранее начальник управления развития предпринимательства и туризма Минэкономразвития республики Сослан Мамитов сообщал ТАСС, что власти Южной Осетии выделили более 60 млн рублей в 2023 году на льготные кредиты в рамках госпрограммы бюджетной поддержки малого и среднего предпринимательства. Всего кредиты в этом году получили 57 бизнес-проекта.